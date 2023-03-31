الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها «حواديت الأراجوز».. صندوق التنمية الثقافية يحتفل بشهر رمضان اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، والموافق التاسع من رمضان عددًت من الفعاليات الثقافية والفنية عبر مراكز الإبداع المختلفة التابعة له، وذلك فى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمة القطاع احتفالًا بشهر رمضان الكريم. 

ويستضيف بيت السحيمى، بمقره الكائن في شارع المعز، عرض الأراجوز وخيال الظل لفرقة"ومضة"، يتضمن عرض خيال الظل قصة "التمساح"، بالإضافة إلى عرض الأراجوز التراثي الشعبي وهو أحد أبرز أشكال مسرح العرائس الفكاهي الشعبي بنبرات صوتية مميزة.

عرض “الأراجوز وخيال الظل”، من بطولة الفنانين: علي أبو زيد، مصطفي الصباغ، محمود السيد، بمشاركة لاعب الأراجوز صابر شيكو، العرض تأليف وإخراج دكتور نبيل بهجت.

جدير بالذكر أن عرض الأراجوز وخيال الظل يعد أحد الطرق للحفاظ علي شخصية مصرالتراثية والثقافية، وسجلته اليونسكو كتراث إنساني عالمي.

 

ــ حواديت الأراجوز بمركز طلعت حرب

كما يقدم مركز طلعت حرب الثقافى، بحي السيدة نفيسة، العرض المسرحى "حواديت الأراجوز"، وذلك بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح.

والعرض بطولة نخبة متميزه من الفنانين: محمود عامر، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، محمد خليل، حمزه عبد الله، فوزى المليجى، تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدى ونس، استعراضات أشرف فؤاد.

يقوم عرض “حواديت الأراجوز”، على فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة لبعض الكتب، يتخللها التمثيل الاستعراضي والغناء في جو شيق للطفل والأسرة كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية.

وفى بيت العينى يحتفل بمجموعة من الورش الفنية والتشكيلية والتى تعبر عن مظاهر الاحتفال برمضان زمان ورمضان حول العالم.

ــ زين محمود في مركز الحرية للإبداع

كما يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في التاسعة مساء اليوم أيضا، حفل للإنشاد الديني والذي يحييه المنشد الشيخ زين محمود.

يتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والقصائد لأشهر شعراء الصوفية مثل ابن الفارض كما يقدم مجموعة من الأغاني الصعيدية منها موال "ناعسة وأيوب " ومديح " نحن في ساحة الحسين "و" قمر"، بالإضافة إلى مربعات ابن عروس ومقاطع من السيرة الهلالية عن مقتل عامر الخفاجي.

حواديت الأراجوز أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية رمضان 2023 مركز إبداع بيت العيني بيت السحيمي

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