«شهر الفرحة».. المتحدة ترسم البسمة على وجوه المواطنين بالمولات (صور وفيديو)

تحت شعار «شهر الفرحة»، شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواطنين الفرحة بشهر رمضان الكريم بالمولات التجارية الكبرى وسط تجمع المئات من المواطنين للمشاركة في الاحتفالات.

ووسط عدد من المولات تواجدت أقسام خاصة بالشركة المتحدة بها عدد من الألعاب المرتبطة بمسلسلات رمضان الحالي بالإضافة إلى وجود لوجوهات القنوات المختلفة التابعة للشركة والسماح للجمهور بالتصوير البانورامي والاحتفاظ بالصور والفيديوهات الخاصة بهم.

رمضان شهر الفرحة مع المتحدة

وحرص المئات من الجمهور على التجمع في صفوف حول تلك الألعاب بتشاركهم المتحدة البهجة بالشهر الكريم وعبر عدد كبير من الحضور عن سعادتهم بتلك الفكرة التي تتزامن مع الموسم الدرامي القوي للشركة عبر قنواتها المختلفة من خلال 18 عملا عبر الفضائيات ومنصة واتش إت.

وتقدم الشركة المتحدة لجمهورها خلال رمضان 18 عملا دراميا هم، “الكتيبة 101 وجعفر العمدة وضرب نار والكبير أوي 7 و1000 حمد الله ع السلامة وعملة نادرة وسوق الكانتو والصفارة وتحت الوصاية ومذكرات زوج وجت سليمة وعلاقة مشروعة وحضرة العمدة وسره الباتع ورسالة الإمام وحرب وكشف مستعجل”.