الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شهر الفرحة».. المتحدة ترسم البسمة على وجوه المواطنين بالمولات (صور وفيديو)

شهر الفرحة
شهر الفرحة

تحت شعار «شهر الفرحة»، شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المواطنين الفرحة بشهر رمضان الكريم بالمولات التجارية الكبرى وسط تجمع المئات من المواطنين للمشاركة في الاحتفالات.

 

ووسط عدد من المولات تواجدت أقسام خاصة بالشركة المتحدة بها عدد من الألعاب المرتبطة بمسلسلات رمضان الحالي بالإضافة إلى وجود لوجوهات القنوات المختلفة التابعة للشركة والسماح للجمهور بالتصوير البانورامي والاحتفاظ بالصور والفيديوهات الخاصة بهم.

 

رمضان شهر الفرحة مع المتحدة

وحرص المئات من الجمهور على التجمع في صفوف حول تلك الألعاب بتشاركهم المتحدة البهجة بالشهر الكريم وعبر عدد كبير من الحضور عن سعادتهم بتلك الفكرة التي تتزامن مع الموسم الدرامي القوي للشركة عبر قنواتها المختلفة من خلال 18 عملا عبر الفضائيات ومنصة واتش إت.

وتقدم الشركة المتحدة لجمهورها خلال رمضان 18 عملا دراميا هم، “الكتيبة 101 وجعفر العمدة وضرب نار والكبير أوي 7 و1000 حمد الله ع السلامة وعملة نادرة وسوق الكانتو والصفارة وتحت الوصاية ومذكرات زوج وجت سليمة وعلاقة مشروعة وحضرة العمدة وسره الباتع ورسالة الإمام وحرب وكشف مستعجل”.

 

 

شهر الفرحة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المولات التجارية رمضان شهر الفرحة مع المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف: قناة الناس تمتلك خبرات متفردة لها تأثير فى الخارج

«الصفارة».. رواد «السوشيال ميديا» يشيدون بأداء أحمد أمين فى دور البلطجى

راتب خيالى.. تسريب عقد ناصر منسى مهاجم الزمالك (مستند)

البيت الأبيض يعلن دعمه لمتظاهرى فرنسا ضد العنف

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 31-3-2023

بحضور فاروق حسنى.. حفل جائزة «آدم حنين» للنحت فى مركز الهناجر اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو