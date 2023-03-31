بسبب أحمد رفعت.. بيراميدز والجيش الملكى يتقدمان بشكوى للكاف ضد فيوتشر

تقدم ناديا بيراميدز والجيش الملكي بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد فيوتشر للمطالبة باستبعاده من كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الحالية.

مصدر داخل نادي بيراميدز، أكد أن الشكوى تم إرسالها لـ كاف" منذ يومين بسبب اعتماد فيوتشر على لاعب غير مُقيد في القائمة وهو أحمد رفعت في آخر مباراتين بدور المجموعات أمام الجيش الملكي وأسكو دو كارا التوجولي.

وأشار إلى أن خطأ فيوتشر يكمن في تسجيل أحمد رفعت في القائمة الأولى ووقتها بالفعل في مباريات الأدوار التمهيدية قبل أن يرحل اللاعب معارا إلى الوحدة الإماراتي.

وعندما عاد اللاعب للفريق مجددا لم يقم فيوتشر بقيده مجددا في القائمة الأفريقية.

وتضمنت الشكوى كون فيوتشر لم يقم بقيد أحمد رفعت مرة أخرى في القائمة وبمكان جديد في القائمة وفقًا للوائح، واكتفى بقيده في القائمة الأولى فقط.

ومن المنتظر أن يصدر القرار بشأن الشكوى المقدمة في منتصف الأسبوع المقبل.

وبات فيوتشر مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده في الكونفدرالية بعد تلك الشكوى.