وردت في سره الباتع.. رمزية أعداء مصر ما بين الاحتلال الفرنسي والإخوان

في مسلسل سره الباتع وضع خالد يوسف العديد من الرمزيات مثل تكرار اسم حامد في العصر الحديث في إشارة إلى حامد إبان الحملة الفرنسية والمقاوم للغزاة.

أعداء مصر

شرح خالد يوسف في مسلسله، المأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للأديب الكبير يوسف إدريس من خلال معالجته الدرامية أن الأعداء يتغيرون عبر الأزمنة، وهناك عدو صريح وعدو متخفٍ، والعدو الصريح أفضل ألف مرة من العدو الذي يأكل من أكلك ويشرب من مشربك ويحمل نفس هويتك ثم يتآمر مع المخربون ليطعنوك في الظهر.

في الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني أورد خالد يوسف مظاهرات 25 يناير، وكيف توغلت الإخوان فيها بدءًا من كسر السجون وهروب المساجين واجتماعهم للركوب على الثورة وغيرها من الأمور التي ارتكبوا فيها الكثير من الجرائم طمعًا في الحكم، كما يناقش يوسف مهربوا الآثار واستغلال الظروف لاقتحام المتحف المصري ونهب خيرات البلاد وتراثها وبيعه للخارج.

ويرجع خالد يوسف في الزمن ليناقش الاحتلال الفرنسي والمناضل حامد الذي سيكبد الاحتلال خسائر فادحة وينشئ مقر للمقاومة وكيف باءت خطة إعدامه بالفشل وانقذه فلاحو بلدته بعد قتله لثلاث فرنسيين انتقاما لمقتل الشيخ صابر.

حامد ما بين عصرين

أورد د. يوسف إدريس في قصته اسم حامد كرمز لكل شخص يفكر بعقلانية تجاه الغيبيات والأمور المسلم منها، لكنه معجون بطين الأرض وحب بلده، ونقل خالد يوسف شخصية حامد عبر العصور، فالأول هو المناضل الذي يقاوم الاحتلال الفرنسي المغتصب للأرض، والثاني هو حامد العصر الحديث ما بين الإخوان مهربوا الآثار، أي أنه لكل عصر حامده، ولك عصر وطنيوه المحبون لهذه الأرض ويقاومون الخبث والغزو والأعداء في كل صورهم، حتى وإن كانوا يحملون نفس التعريف الشخصي ونفس المأكل والمشرب.

حامد الوطني

حكيم على والد حامد بأن يترك فدان ارضه في بلدته، وتركه عن طيب خاطر، ليقول هنا في رمزية اخرى أن حامد قد يفرط لمصري مثله طالما ان الأرض لن تترك مكانها الازلي وتهاجر مثلا، لكنه ثار على الفرنسيين الأعداء الذين غزوا مصر لنهب خيراتها وليس كما أورد على لسان عالم الحملة الفرنسية أنهما جاءوا ليضعوا مبادئ الثورة الفرنسية من إحلال سلام وإخاء ومساواة.

ما الذي أراد خالد يوسف قوله؟

رموز خالد يوسف وتنقلاته في الزمن كان بطلها المكان، وصنع في كل عصر وطنيون مخلصون وأعداء مع تغير اللغة واللهجة والملبس والمأكل والمشرب، وقال إن لكل عصر وطنيوه ولكل عصر خونته أيضًا، وهم خونة حتى وغن كانوا من ابناء جلدتك، لكن كما ان هناك الخونة فهناك حامد عبر العصور.

سره الباتع

أما عن "سره الباتع" فهو مسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة ليوسف إدريس وردت بمجموعة "حادثة شرف" وكتب لها املعالجة الدرامية والسيناريو والحوار وأخرجها خالد يوسف، ومسلسل سره الباتع من بطولة أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وأحمد وفيق وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق وأحمد فهمي وصلاح عبدالله والعديد من النجوم.