الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وردت في سره الباتع.. رمزية أعداء مصر ما بين الاحتلال الفرنسي والإخوان

سره الباتع
سره الباتع

في مسلسل سره الباتع وضع خالد يوسف العديد من الرمزيات مثل تكرار اسم حامد في العصر الحديث في إشارة إلى حامد إبان الحملة الفرنسية والمقاوم للغزاة.

أعداء مصر

شرح خالد يوسف في مسلسله، المأخوذ عن قصة قصيرة بنفس الاسم للأديب الكبير يوسف إدريس من خلال معالجته الدرامية أن الأعداء يتغيرون عبر الأزمنة، وهناك عدو صريح وعدو متخفٍ، والعدو الصريح أفضل ألف مرة من العدو الذي يأكل من أكلك ويشرب من مشربك ويحمل نفس هويتك ثم يتآمر مع المخربون ليطعنوك في الظهر.

في الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني أورد خالد يوسف مظاهرات 25 يناير، وكيف توغلت الإخوان فيها بدءًا من كسر السجون وهروب المساجين واجتماعهم للركوب على الثورة وغيرها من الأمور التي ارتكبوا فيها الكثير من الجرائم طمعًا في الحكم، كما يناقش يوسف مهربوا الآثار واستغلال الظروف لاقتحام المتحف المصري ونهب خيرات البلاد وتراثها وبيعه للخارج.

ويرجع خالد يوسف في الزمن ليناقش الاحتلال الفرنسي والمناضل حامد الذي سيكبد الاحتلال خسائر فادحة وينشئ مقر للمقاومة وكيف باءت خطة إعدامه بالفشل وانقذه فلاحو بلدته بعد قتله لثلاث فرنسيين انتقاما لمقتل الشيخ صابر.

الفلكلور وخالد يوسف.. ألعاب وأشعار الزمن الذي ولّى في «سره الباتع»

حامد ما بين عصرين

أورد د. يوسف إدريس في قصته اسم حامد كرمز لكل شخص يفكر بعقلانية تجاه الغيبيات والأمور المسلم منها، لكنه معجون بطين الأرض وحب بلده، ونقل خالد يوسف شخصية حامد عبر العصور، فالأول هو المناضل الذي يقاوم الاحتلال الفرنسي المغتصب للأرض، والثاني هو حامد العصر الحديث ما بين الإخوان مهربوا الآثار، أي أنه لكل عصر حامده، ولك عصر وطنيوه المحبون لهذه الأرض ويقاومون الخبث والغزو والأعداء في كل صورهم، حتى وإن كانوا يحملون نفس التعريف الشخصي ونفس المأكل والمشرب.

حامد الوطني

حكيم على والد حامد بأن يترك فدان ارضه في بلدته، وتركه عن طيب خاطر، ليقول هنا في رمزية اخرى أن حامد قد يفرط لمصري مثله طالما ان الأرض لن تترك مكانها الازلي وتهاجر مثلا، لكنه ثار على الفرنسيين الأعداء الذين غزوا مصر لنهب خيراتها وليس كما أورد على لسان عالم الحملة الفرنسية أنهما جاءوا ليضعوا مبادئ الثورة الفرنسية من إحلال سلام وإخاء ومساواة.

ما الذي أراد خالد يوسف قوله؟

txt

«يظهر من جديد».. الحلقة السابعة من سره الباتع تشهد عودة هشام الجخ

رموز خالد يوسف وتنقلاته في الزمن كان بطلها المكان، وصنع في كل عصر وطنيون مخلصون وأعداء مع تغير اللغة واللهجة والملبس والمأكل والمشرب، وقال إن لكل عصر وطنيوه ولكل عصر خونته أيضًا، وهم خونة حتى وغن كانوا من ابناء جلدتك، لكن كما ان هناك الخونة فهناك حامد عبر العصور.

سره الباتع

أما عن "سره الباتع" فهو مسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة ليوسف إدريس وردت بمجموعة "حادثة شرف" وكتب لها املعالجة الدرامية والسيناريو والحوار وأخرجها خالد يوسف، ومسلسل سره الباتع من بطولة أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وأحمد وفيق وحسين فهمي وخالد الصاوي وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق وأحمد فهمي وصلاح عبدالله والعديد من النجوم.

اقرأ أيضاً

مسلسل سره الباتع الحلقة 9: صافية تلقن الاحتلال «درسًا قاسيًا» في دراما رمضان

سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل خالد يوسف مواعيد مسلسل سره الباتع مسلسلات رمضان 2023 يوسف إدريس أبطال مسلسل سره الباتع مواعيد عرض مسلسل سرة الباتع الحلقة 9 مسلسل سرة الباتع الحلقة 9 مسلسل سرة الباتع الحلقة التاسعة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع

مواد متعلقة

«أبوشعير عشما».. قصة أعظم مناضلى المنوفية ضد الفرنسيين كما جسدها «سره الباتع»

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الصفارة».. رواد «السوشيال ميديا» يشيدون بأداء أحمد أمين فى دور البلطجى

راتب خيالى.. تسريب عقد ناصر منسى مهاجم الزمالك (مستند)

وزير الأوقاف: قناة الناس تمتلك خبرات متفردة لها تأثير فى الخارج

البيت الأبيض يعلن دعمه لمتظاهرى فرنسا ضد العنف

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بالتفاصيل.. خطة فرنسا لترشيد استهلاك المياه: رفع الأسعار وتقليل الاستخدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو