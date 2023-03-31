الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الرياضة تكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بعد تقرير مفوضى مجلس الدولة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

ردت وزارة الشباب والرياضة على الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التى عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023، وفي ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة. 

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، إن اللجنة القانونية بالوزارة، أكدت على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أي قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرصها على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك، وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن. 

وأوضح البيان أن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة ارتأت أن صدور أي قرارات إدارية متعجلة قد يترتب علىه عواقب غير محمودة إذا ما تعارضت هذه  القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادى، خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان.

وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أي أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها فى ضوء ذلك احترامًا لأحكام القضاء وحرصًا على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.

اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الأحكام القضائية اللجنة القانونية بوزارة الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

وزارة الرياضة تكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بعد تقرير مفوضى مجلس الدولة

«علاقة مشروعة» الحلقة الثامنة.. «بثينة» تستعين بـ«دينا» للخلاص من «أمجد»

هبة القدسى: اعتقال روسيا لصحفى أمريكي تسبب فى حالة غضب بالبيت الأبيض

مران الأهلى| رباعى الفريق ينتظم فى التدريبات.. وكولر يحاضر اللاعبين

بسبب أحمد رفعت.. بيراميدز والجيش الملكى يتقدمان بشكوى للكاف ضد فيوتشر

«هل تُعتبر آثمة؟».. متصل لأمين الفتوى: «زوجتى نكدية وبتعاملني وحش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو