وزارة الرياضة تكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بعد تقرير مفوضى مجلس الدولة

ردت وزارة الشباب والرياضة على الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التى عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023، وفي ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، إن اللجنة القانونية بالوزارة، أكدت على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أي قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرصها على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك، وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن.

وأوضح البيان أن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة ارتأت أن صدور أي قرارات إدارية متعجلة قد يترتب علىه عواقب غير محمودة إذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادى، خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان.

وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أي أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها فى ضوء ذلك احترامًا لأحكام القضاء وحرصًا على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.