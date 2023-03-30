سر غياب تقنية الفيديو عن مباريات اليوم في الدوري

شهدت مباريات اليوم الخميس من بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة غياب تقنية الفيديو VAR.

وغابت تقنية الفيديو عن مباريات اليوم بسبب غضب الشركة المسؤولة عن التقنية من تقاعس اتحاد الكرة وتجاهله سداد مستحقات الشركة.

وأخطرت الشركة، رابطة الأندية المصرية بإقامة مباريات الجولة 22 بدون تقنية الفيديو، كما طالبت اتحاد الكرة بإنهاء هذه الأزمة إلا أن مسئولي الجبلاية فشلوا في حل الأزمة.

ويسابق اتحاد الكرة الزمن لإنهاء الأمر في الساعات القليلة المقبلة، حتى تعود تقنية الفيديو للمباريات ابتداء من مواجهات الغد.

