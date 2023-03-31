حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهرًا وأثناء جلوس "إبراهيم" داخل منزله في المرج فوجئ بقدوم جاره ومعه أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعتدون عليه وعلى أفراد أسرته، بسبب خلافات سابقة بينهم فأصيب بطلق ناري برقبته على أثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع وفر المتهمين هاربين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي.

خلافات سابقة بينهم بسبب رفض «إبراهيم » بيع المخدرات أمام منزله

منذ عدة أشهر نشبت مشاجرة بين "إبراهيم" المجني عليه وجاره بسبب رفضه أن تباع المخدرات أمام منزله أمام نجلته ونساء المنزل، فتدخل الأهالي وقاموا بفض المشاجرة لكن المتهم لم يعجبه الأمر وبدأ في تهديد "إبراهيم" بالقتل وخطف ابنته أو تشويه وجهها.

لم يستمر الوضع بينهما كثيرًا، ليبدأ المتهم في ممارسة البلطجة على ابنته أثناء ذهابها لشراء متطلبات المنزل في ثاني أيام شهر رمضان، وأثناء سيرها في الشارع أوقفها وقام بتمزيق ملابسها وسدد لها عدة ضربات بجسدها لتهرول مسرعة للمنزل قبل أن يقتلها، كما ذكرت أم المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

أشخاص وأسلحة نارية لقتل «إبراهيم»

روحي قسم الشرطة اعملي محضر باللي حصل وانا جي وراكي، كانت تلك الكلمات آخر ما خرج من فم " إبراهيم" قبل أن يأتي المتهم ومعه أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعتدون عليه حتى الموت أمام عائلته، بعدما عرفوا أن أبنته ذهبت لتحرير محضر، وذكرت الأم وعينيها تمتلئ بالدموع قائلة إن يوم الواقعة كان المتهم يصوب الأعيرة النارية على المنزل وكان يريد قتل الجميع، ليخرج نجلي من المنزل في محاولة منه لفض تلك المشاجرة، لكنه أصيب بطلق ناري في رقبته وسقط جثة هامدة في الحال، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الجيران يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلً بطلقات نارية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان تبين وجود جثة لشخص أربعيني مصاب بطلق ناري في الرقبة على يد جيرانه، بعدما حاول الدفاع عن نجلته من التحرش.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين واقتيادهم لديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.