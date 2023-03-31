الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

المجني عليه
المجني عليه

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهرًا وأثناء جلوس "إبراهيم" داخل منزله في المرج فوجئ بقدوم جاره ومعه أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعتدون عليه وعلى أفراد أسرته، بسبب خلافات سابقة بينهم فأصيب بطلق ناري برقبته على أثرها سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع وفر المتهمين هاربين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي. 

334902986_810328483825850_8521106043250176343_n

خلافات سابقة بينهم بسبب رفض «إبراهيم » بيع المخدرات أمام منزله  

منذ عدة أشهر نشبت مشاجرة بين "إبراهيم" المجني عليه وجاره بسبب رفضه أن تباع المخدرات أمام منزله أمام نجلته ونساء المنزل، فتدخل الأهالي وقاموا بفض المشاجرة لكن المتهم لم يعجبه الأمر وبدأ في تهديد "إبراهيم" بالقتل وخطف ابنته أو تشويه وجهها.

 

لم يستمر الوضع بينهما كثيرًا، ليبدأ المتهم في ممارسة البلطجة على ابنته أثناء ذهابها لشراء متطلبات المنزل في ثاني أيام شهر رمضان، وأثناء سيرها في الشارع أوقفها وقام بتمزيق ملابسها وسدد لها عدة ضربات بجسدها لتهرول مسرعة للمنزل قبل أن يقتلها، كما ذكرت أم المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

338724294_1336199973604736_7532421719000627609_n

أشخاص وأسلحة نارية لقتل «إبراهيم» 

روحي قسم الشرطة  اعملي محضر باللي حصل وانا جي وراكي، كانت تلك الكلمات آخر ما خرج من فم " إبراهيم" قبل أن يأتي المتهم ومعه أشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعتدون عليه حتى الموت أمام عائلته، بعدما عرفوا أن أبنته ذهبت لتحرير محضر، وذكرت الأم وعينيها تمتلئ بالدموع قائلة إن يوم الواقعة كان المتهم يصوب الأعيرة النارية على المنزل وكان يريد قتل الجميع، ليخرج نجلي  من المنزل في محاولة منه لفض تلك المشاجرة، لكنه أصيب بطلق ناري في رقبته وسقط جثة هامدة في الحال، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم.

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الجيران يفيد  بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلً بطلقات نارية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال شهود العيان  تبين وجود جثة لشخص أربعيني مصاب بطلق ناري في الرقبة على يد جيرانه، بعدما حاول الدفاع عن نجلته من التحرش.

337069474_231137382744341_7562639065822425400_n

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين واقتيادهم لديوان القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ابراهيم المرج أشخاص أسلحة اسرته

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

«الخلافات القاتلة».. حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الساحل

الإسماعيلى يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك سموحة

«رسالة الإمام» الحلقة الثامنة.. الأحواف يخططون للثأر من قتلة «شكلب»

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو