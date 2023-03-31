الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يشارك حفل إفطار فتيات «أنت مش لوحدك»

حفل إفطار فتيات أنت
حفل إفطار فتيات أنت مش لوحدك

في محطتها الثالثة التي انطلقت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتضنت مبادرة "أنت مش لوحدك" فتيات من جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات مساء اليوم الخميس 30 مارس.

وحرص الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية على مشاركتهن فعاليات هذا اليوم الذي إنطلق من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً في نادي بورتو نايل بشارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة المنيل وشاركهن حفل الإفطار في مساء عامر بالفن والموسيقى وقام بتوزيع الهدايا عليهن لتغمر الإبتسامة والبهجة وجوه وقلوب المشاركات وذلك على ضفاف النيل الساحر.

جاءت هذه الاستضافة في إطار احتفاء القطاع بيوم اليتيم العالمي الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل، لتستمر المبادرة في نجاحها الذي صاحبها منذ إنطلاقتها في يناير الماضي كمبادرة من وزارة الثقافة وتبناها القطاع لدعم ورعاية فئات معينة من المجتمع (مرضى السرطان – ذوي الهمم – الأيتام ...) وذلك من خلال يوم فني ثقافي ترفيهي يقام بصفة شهرية.

حفل إفطار فتيات أنت مش لوحدك
حفل إفطار فتيات أنت مش لوحدك
مبادرة إنت مش لوحدك إنت مش لوحدك جمعية دار المبرة للبنات اليتيمات جمعية دار المبرة الفنون التشكيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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رئيس قطاع الفنون التشكيلية يشارك حفل إفطار فتيات «أنت مش لوحدك»

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