الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل جميلة الحلقة الثامنة.. سوسن بدر تحاول تبرئة نفسها بعد انتشار فيديو لها مع طارق

مسلسل جميلة
مسلسل "جميلة"

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة للنجمة الشابة ريهام حجاج، وتشارك به ضمن الموسم الرمضاني 2023، انتشار فيديو لخيانة شهيرة التي تجسد دورها الفنانة الكبيرة سوسن بدر، مع طارق الذي يجسده الفنان سامح الصريطي، مع حدوث مشادة بين الأم وابنتها.

مسلسل جميلة الحلقة الثامنة 

شهدت الحلقة الثامنة محاولة شهيرة التي تجسدها سوسن بدر إقناع جميلة بالتخلي عن افتعال المشاكل بينهما، ولكن جميلة تؤكد أن ما تفعله مجرد رد فعل على ما حدث وتعدها بكشف نوايا شريف الخبيثة.

كما حاولت شهيرة الدفاع عن نفسها بقوة ومدى حبها لوالدها، وتحاول شهيرة الانصراف ولكن جميلة تطلب منها الجلوس لحل باقي الأمور المعلقة بينهما، بعد انتشار فيديو غير لائق يجمع بين سوسن بدر وسامح الصريطي، ويكشف حقيقة خيانة شهيرة لزوجها بعد وفاته.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

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وتدور قصة مسلسل “جميلة” للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور “جميلة” متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

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