«مربوحة تعود للكبير».. ملخص الحلقة الـ8 من مسلسل الكبير أوي 7

تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بوجود الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي في منزل الفنان أحمد السقا ليبحث عن زوجته مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، ويسأل السقا عن سبب المجيء، ويرد على الكبير قائلًا: "مش قايم إلا لما تاخد واجبك وتقولي جايين عشان إيه".

مخلص الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي ج7

ويصمم الفنان أحمد السقا على أن يتحدث الجميع عن سبب الحضور، ومعرفته، ليرد الفنان أوتاكا، الذي يلعب شخصية سائق التاكسي، واسمه محمود ريجاتا، قائلًا: "إحنا جايين عشان ندور على مربوحة"، ليرد الكبير: "أكيد مربوحة مش هتبقي هنا ولا موجودة هنا".

وحدث سوء تفاهم بين بين الفنان أحمد السقا، والكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي بسبب اسم الحصان الخاص بالأخير، وتشابه الأسماء بين الحصان ومربوحة زوجة الكبير، وهو الأمر الذي يثير غضب الكبير للغاية، حتى يتفهم الأمر، ومن ثم يقرر الذهاب لاستكمال البحث عن مربوحة، زوجته.

وظهر الحزن الشديد على الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، أثناء تواجده داخل التاكسي أثناء البحث عن مربوحة زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وبالصدفة عن طريق صورة “سيلفي” تجمع بين صديقه “نفادي” وسائق تاكسي “ريجاتا”، حيث يتبين لـ"الكبير" أن خاطف زوجته هو الفنان علاء مرسي "عم فخري"، وتتعطل السيارة التي يقودها “الكبير” فيلجأ إلى سرقة "سكوتر" ليعود مرة أخرى وينقذ زوجته.

وفي اللحظة الأخيرة يصل الكبير إلى زوجته مربوحة لينقذها من يد الخاطف الذي كان يقرر قتلها، وتشمعيها ليتخلص منها، ويصل الكبير ويضربه ويبلغ الشرطة، لتنتهي الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 7.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكي، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.