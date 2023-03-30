الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوى 7.. عتاب السقا لـ«الكبير» بسبب مهرجان المزاريطة

الكبير أوى
الكبير أوى

عاتب الفنان أحمد السقا، الذي ظهر ضيف شرف في الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الكبير عمدة المزاريطة أثناء تواجده في منزله للبحث عن زوجته مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، قائلًا: "أنا ليا عتاب عندك يا عمدة".

الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير اوي ج7 

وأوضح الفنان أحمد السقا، أن سبب عتابه لـ"الكبير"، هو مهرجان المزاريطة، الذي احتل التريند وعرض ضمن حلقات الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بوجود عدد كبير من الفنانين، الذين ظهروا كضيوف شرف.

وقال الفنان أحمد السقا لـ"الكبير": "حد من عندك اتصل بيا يعزمني على مهرجان المزاريطة اناا وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وقالنا كلكوا هتناموا كلكم في سرير وواحد وأوضة واحدة، والبريك بتاعكم رغيف ليكم كلكم".

الحلقة 8 من «الكبير أوي7».. الكبير ينجح في إنقاذ زوجته بـ«سكوتر» مسروق

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي 7

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023، كما ظهر الفنان علاء مرسي، والفنان أوتاكا ضمن ضيوف الشرف الخاصين بالجزء الجديد، وضيف الحلقة الجديدة الثامنة والسابعة هو الفنان الكبير أحمد السقا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 7 للنجم أحمد مكي، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.

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