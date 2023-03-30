الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين عبدالعزيز تنتهى من تصوير «ضرب نار» خلال أسبوع

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

 

قاربت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل «ضرب نار» الجارى عرضه فى الماراثون الرمضانى الحالى.

وقال مصدر من فريق العمل، لـ«الدستور»: «ياسمين عبدالعزيز انتهت من تصوير معظم مشاهدها، ومن المتوقع أن تنتهى بشكل كامل فى غضون أسبوع».

وتُجسد «ياسمين» فى مسلسل «ضرب نار» شخصية «مهرة»، التى تقع فى غرام رجل أعمال كبير، قبل أن تحب أحمد العوضى القادم من الصعيد، والذى يدخل فى حرب كبيرة من أجلها. ويعرض مسلسل «ضرب نار» على قناة «ON» يوميًا فى العاشرة مساءً، والإعادة الأولى ١:٤٥ صباح اليوم التالى، والثانية ٨:٤٥ صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة «WATCH IT» الإلكترونية.

كما يُعرض المسلسل على قناة «ON دراما» ١١:١٥ مساءً، والإعادة الأولى ٦:٤٥ صباحًا، والثانية ١:٠٠ صباحًا. ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين إلى جانب «ياسمين» و«العوضى» فى ثانى تعاون بينهما بعد مسلسل «اللى مالوش كبير»، على رأسهم سهير المرشدى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى.

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وائل لطفي

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