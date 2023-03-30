الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع.. حامد يهرب من المحاكمة وسط فرحة أهالي القرية

سرة الباتع
سرة الباتع

اهتم عدد كبير من المتابعين بمشاهدة الأحداث الدرامية الشيقة في مسلسل “سره الباتع”، والذي يعد التجربة الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما الرمضانية، وتتحدث قصة المسلسل عن زمنين مختلفين، الأول في عهد الاحتلال الفرنسي للقرى المصرية، والثاني في فترة ثورة 25 يناير 2011، ويشاركه في هذا العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم حسين فهمي والذي يؤدي دور المؤرخ الفرنسي كيلومنت، وأحمد صلاح السعدني، والذي يجسد شخصية حامد، وعمرو عبدالجليل، والذي يمثل دور عمرو العمروسي، زعيم العصابة المصري.

 الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع رمضان 2023


تبدأ أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل سره الباتع، بحرص الجنود الفرنسيين على إحضار كل أهالي القرية إلى مسرح المحاكمة، لرؤية حامد، وهو مكبل الأصفاد، وهو يصرخ داخل قفصه الحديدي، ويلقى كلمته الأخيرة للمواطنين، ويطالبهم بالصمود ومواجهة الاحتلال، لكنهم يصدمون في هذه اللحظة بإطلاق النيران، وهروب حامد من محبسه.

الأمر الذي ينشر البهجة والسرور بين أهالي القرية الذين يشعرون بانتصار حامد، الذي يمثل رمز المقاومة الشعبية بينهم، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، على الفرنسيين 

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

 

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6


مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 
 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

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