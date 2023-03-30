الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 9 من «سره الباتع».. أهالي القرية ينتظرون إعدام أحمد صلاح السعدني

سره الباتع
سره الباتع

يستعد عدد كبير من المواطنين لمشاهدة الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع، التي تدور أحداثه في زمنين مختلفين الأول عن الاحتلال الفرنسي ومقاومة أهل القرية المصرية لهم، وللمماليك قبلهم، والزمن الثاني هو أحداث ثورة 25 يناير 2011، والأحداث التالية لها.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع

يشارك في هذا العمل كوكبة من النجوم من بينهم حسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى وأحمد عبدالعزيز، وذلك كله بإدارة المخرج خالد يوسف، ويعد سره الباتع التحول الدرامي لرواية الكاتب الكبير يوسف إدريس.

ويستعد أهالي القرية في الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع إلى مشاهدة محاكمة حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني بعدما قبض عليه الفرنسيين، بتهمة قتل ثلاث جنود من الفرنسيين، وسط دموع أهل القرية، وعلى رأسهم حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية صافية حبيبة حامد التي رفض والدها تزويجها له، ووالدة حامد، والتي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي التي قضت ليتها أمس تبكي وتأن في قارعة الطريق 

مكتشف بطل «سره الباتع».. هل عاد عالم الآثار روجيه كليمان الى فرنسا مع حملة نوبارت؟

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

سره الباتع مسلسل سره الباتع الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع حسين فهمي أحمد صلاح السعدني مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

مواد متعلقة

الحلقة 8 من «سره الباتع».. حسين فهمي يتولى مسؤولية الدفاع عن «حامد»

الحلقة 8 من «سره الباتع».. أهالي القرية يستعدون لحضور محاكمة «حامد»

سره الباتع الحلقة 8.. استكمال رسائل المؤرخ الفرنسي لـ حامد

الحلقة 8 من «سره الباتع».. الجيش والثوار يحبطون محاولة سرقة المتحف المصري

الحلقة 8 من «سره الباتع».. خلاف بين الشباب وأسرهم على المشاركة في تظاهرات 2011

الحلقة 8 «سره الباتع».. استغلال أحداث 25 يناير 2011 وسرقة المتحف المصري

حامد يستعد للتقدم لخطبة صافية.. الحلقة السابعة من مسلسل «سره الباتع»

خالد الصاوي يرفض زواج ابنته من «حامد».. الحلقة السابعة من «سره الباتع»

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

السجن 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

«الأرصاد» توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذير من التقلبات الجوية

«الكبير أوي 7» الحلقة 8.. أحمد السقا يجد علاج لغمزة نفادي

ربع مليون وجبة.. أكبر مائدة بالإسكندرية ترسم «الفرحة» على وجوه الصائمين برمضان

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن