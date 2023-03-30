الحلقة 9 من «سره الباتع».. أهالي القرية ينتظرون إعدام أحمد صلاح السعدني

يستعد عدد كبير من المواطنين لمشاهدة الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع، التي تدور أحداثه في زمنين مختلفين الأول عن الاحتلال الفرنسي ومقاومة أهل القرية المصرية لهم، وللمماليك قبلهم، والزمن الثاني هو أحداث ثورة 25 يناير 2011، والأحداث التالية لها.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل سره الباتع

يشارك في هذا العمل كوكبة من النجوم من بينهم حسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى وأحمد عبدالعزيز، وذلك كله بإدارة المخرج خالد يوسف، ويعد سره الباتع التحول الدرامي لرواية الكاتب الكبير يوسف إدريس.



ويستعد أهالي القرية في الحلقة التاسعة من مسلسل سره الباتع إلى مشاهدة محاكمة حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني بعدما قبض عليه الفرنسيين، بتهمة قتل ثلاث جنود من الفرنسيين، وسط دموع أهل القرية، وعلى رأسهم حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية صافية حبيبة حامد التي رفض والدها تزويجها له، ووالدة حامد، والتي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي التي قضت ليتها أمس تبكي وتأن في قارعة الطريق

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.