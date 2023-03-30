«جعفر العمدة» الحلقة 8.. مى كساب توافق على الزواج من كارم

بعد أن رفض محمد رمضان محاولات مي كساب التي تجسد دور زوجته الأولى في الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة من أجل العودة له مرة أخرى بعدما قام بتطبيقها وافقت على الزواج من كارم.

الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة

وذهبت كساب إلى رمضان وطلبت منه ردها إلا أنه رفض بشدة لتعود وتخبر كارم شقيق إيمان العاصي زوجته الثانية أنها موافقة على الزواج منه بعدما سبق وقبلت يده أمام أهالي الحارة من أجل إعادة ابنها الذي تم اختطافه منذ ١٩ عامًا.

وقالت مي كساب لكارم: "أنا موافقة تتجوزني بشرط إنك تقول دا قدام الحارة كلها عشان أنا عايزة أكسر جعفر العمدة قدام الناس كلها ولازم تحميني منه والحارة كلها تعرف إنك هتتجوزني بعد ما العدة تخلص".

أبطال و صناع مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتأخذ قناة "دي إم سي" العرض الحصري للمسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب، وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن، إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.