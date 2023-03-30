«الأرصاد» توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذير من التقلبات الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقسا مائلا للبرودة صباحًا، فيما يكون مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أن الطقس سيكون معتدلًا الحرارة على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب الصعيد، بينما سيكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية تظهر في الساعات الأولى من الصباح وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من تزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة أن هناك نشاطًا متزايدًا للرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن البلاد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستشهد ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 8:3 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أن انخفاض الحرارة أمرًا طبيعيًا في كل عام في نفس التوقيت، لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وقالت الهيئة إن البلاد تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة منذ الأمس، والأمر مستمر لمدة الـ48 ساعة المقبلة، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها.

وأكدت الهيئة أن اليوم الخميس شهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة عن الأمس، وهذا يشعر به المواطنون وبحركة الهواء الشديدة منذ صباح اليوم، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس.