إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بالإسماعيلية (صور)

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، بإصابات مختلفة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بقرية فنارة التابعة لدائرة مركز فايد.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل بقرية فنارة التابعة لدائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من رامى السيد العربي 40 عامًا مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد رامي السيد 11 عامًا مقيم مصاب جرح قطعي 7 سم بالقدم اليمنى، وعمرو عبدالعظيم أحمد 32 عامًا، مقيم فنارة مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأحمد شوقي زغلول 30 عامًا، مصاب اشتباه كسر باليد اليسرى وإبراهيم محمد سليم 22 عامًا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه كسر بالحوض.



تم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

أصيب شخصان في انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي أمام مفارق سرابيوم، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، يفيد بورود بلاغ لهيئة الاسعاف فرع الاسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي أمام مفارق سرابيوم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بتعليمات من الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الاسماعيلية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين هما "محمد محمد سلامة عويس 25 سنة، ومقيم في الإسماعيلية، ومصاب بكدمة بالعمود الفقرى وسحجات بالجسم، وعدى السيد جمعة عودة، 15 سنة، ومقيم في الصالحية الجديدة، ومصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمنى و اليسرى مع اشتباه كسر بالضلوع مع اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض.

وتم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها.