الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استعدادًا للهلال.. كولر يجرى تعديلًا على موعد تدريبات الأهلى اليوم

بيرسي تاو
بيرسي تاو

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء تعديل على البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الفريق تدريباته اليوم، في التاسعة والنصف مساء، بدلاً من الرابعة والنصف عصراً، ثم يخوض المران الأخير في نفس التوقيت يوم الجمعة، يدخل بعده معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.
كما تواصل الجهاز الإداري مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل تنسيق موعد عودته، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. 
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس ومعه المالي أليو ديانج لاعب الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده قبل الدخول لمعسكر مغلق، غداً الجمعة، قبل مواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر الهلال السوداني صن دوانز بيرسى تاو أليو ديانج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.. حصاد اللجان العليا والمشتركة لعام 2022

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

أحمد عيد: «مبحبش أقرأ تعليقات السوشيال ميديا عليا فيها كسر خواطر»

أستاذ تخطيط: نظم الري بالرش والتنقيط ترشد استهلاك المياه في القطاع الزراعي

«من جعفر العمدة لمسلسل جميلة».. آثار نفسية لـ«تعدد الزوجات» أشهرها حب السيطرة

مايا مرسى تشيد بمسلسل «عملة نادرة» للشركة المتحدة: جسّد شخصية المرأة الصعيدية تحافظ على ميراثها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن