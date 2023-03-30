استعدادًا للهلال.. كولر يجرى تعديلًا على موعد تدريبات الأهلى اليوم

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إجراء تعديل على البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم، في التاسعة والنصف مساء، بدلاً من الرابعة والنصف عصراً، ثم يخوض المران الأخير في نفس التوقيت يوم الجمعة، يدخل بعده معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

كما تواصل الجهاز الإداري مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من أجل تنسيق موعد عودته، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس ومعه المالي أليو ديانج لاعب الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده قبل الدخول لمعسكر مغلق، غداً الجمعة، قبل مواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.