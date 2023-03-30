«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «ميدترونيك» الأمريكية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور ماجد قدومي، المدير الإقليمي ورئيس لشركة ميدترونيك الأمريكية بالشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا وروسيا، لبحث سبل التعاون، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء سبل تبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين والتي من شأنها رفع كفاءة وتنمية قدرات مقدمي الخدمة الصحية على أحدث الأجهزة والمستلزمات والتقنيات الطبية المستخدمة في علاج المرضى بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في توفير خدمات ورعاية صحية للمنتفعين وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لبحث التعاون في مجال تدريب مقدمي الخدمة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الطبية لعلاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مما يسهم في استمرارية الارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التدريب والتعليم الطبي المستمر هو دستور عمل الهيئة، لضمان استمرار جودة مخرجات الخدمة.

وأكد السبكي حرص الهيئة على الاستفادة من كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين بالهيئة بمختلف التخصصات، وكذلك الانفتاح على العالم لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات المتميزة، للمُضِّي قُدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتابع السبكي: مستمرون في التطوير تماشيًا مع اتجاهات الدولة لبناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المُثلى لـ 100 مليون مصري.

ومن جهته، أشاد المدير الإقليمي ورئيس شركة ميدترونيك الأمريكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، بجهود هيئة الرعاية الصحية لاستخدام أحدث التقنيات والابتكارات الطبية لعلاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، ودورها الحيوي في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في كل ما يتعلق بمجال الرعاية الصحية، مؤكدًا الحرص على التعاون من أجل زيادة كفاءة جودة مخرجات الرعاية الصحية للمواطنين.

وشارك اللقاء من جانب شركة ميدترونيك، الدكتورة إيمان علي، مدير شركة ميدترونيك بأفريقيا، والدكتور عبدالرحمن الشيمي، مدير الفريق الإستراتيجي لشركة ميدترونيك بأفريقيا، كما شارك اللواء طبيب مراد ألفي رمزي، رئيس لجنه طب الأطفال بالمجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هالة عادل عراقي، منسق لجنة طب الأطفال بالمجلس الاستشارى الطبي، والدكتورة هدى كرم، منشق لجنة طب الأطفال بالمجلس الاستشارى الطبي، والدكتورة مريم نادر، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء للأطفال.

كما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة جودي حمدي، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

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