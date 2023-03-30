الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى أهالى عزبة الثابت بالشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أهالي عزبة الثابت التابعة لقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول العاجلة حيالها لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك عقب لقائه عددا من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية بأرض المهبط بمدينة شبين الكوم .
ووجه المحافظ بصرف لحوم وكراتين مواد غذائية وبطاطين  لضمان تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، وذلك تزامناً مع شهر رمضان، كما كلف باصطحاب سيارة خاصة لنقلهم إلى مقر سكنهم  لتخفيف مشقة المواصلات عليهم، وأكد المحافظ أن مكتبه مفتوح دائماً للتواصل المباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية وذوى الحالات المرضية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم.
كما التقى المحافظ عددا من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم، حيث كلف بالتواصل المباشر مع عميد كلية طب شبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة لمواطن تعرض نجله لحادث أليم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وأمر صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعاني من بتر بإحدى قدميه مراعاة لظروفه الصحية.

أسر الأولى بالرعاية احتياجاتهم اهلا رمضان الاولى بالرعاية الخدمات الطبية اللازمة الخدمات الطبية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المواصلات

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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