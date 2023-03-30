إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوى

أصيب شخصان في انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي أمام مفارق سرابيوم، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، يفيد بورود بلاغ لهيئة الاسعاف فرع الاسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة على طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى أمام مفارق سرابيوم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف بتعليمات من الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الاسماعيلية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين هما "محمد محمد سلامة عويد 25 سنة، ومقيم في الإسماعيلية، ومصاب بكدمة بالعمود الفقرى وسحجات بالجسم، وعدى السيد جمعة عودة، 15 سنة، ومقيم في الصالحية الجديدة، ومصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمنى و اليسرى مع اشتباة كسر بالضلوع مع اشتباة كسر بالعمود الفقرى واشتباة كسر بالحوض.



وتم نقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها.