الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ملخص أحداث مسلسل «الكتيبة 101» حتى الحلقة السابعة وموعد وقنوات العرض

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تصدر ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة محركات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل عشاق الدراما الرمضانية 2023.

ملخص أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101 واحد من أهم المسلسلات التي تعرض هذا العام من حيث الرسالة والمضمون، كونه يسلط الضوء على عمليات واحدة من أهم كتائب الجيش المصري التي تحمي حدودنا وسيناء من وحش الإرهاب الذي حاول التهامها.

بداية أحداث مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

وبدأت الأحداث بخطف ابن وفاء عامر التى تجسد دور سيدة سيناوية من قبل التكفيريين، وهو ما دفعها إلى الذهاب إلى “الشيخ موسى” الذي يؤدي دوره الفنان خالد الصاوي الذي أبلغ الجهات الأمنية.

وذهب “وحيد” فتحي عبد الوهاب بصحبة زوجته إلى العريش للمرة الأولى في منزل جديد، وأخبرها بأنه سيحتاج وقتاً من أجل إخبار أهله بأمر زواجه منها.

وظهر الفنان حسني شتا وهو يذهب بصحبة امرأة إلى أحد مستشفيات سيناء، وهناك قالت السيدة للطبيبة ميرنا نور الدين إنها تحتاج لمن ينقذها من هذا الشخص بأى طريقة.

وتوصلت وفاء عامر إلى ابنها بعدما ألقاه الإرهابيون في الصحراء بعد ضربه.

ونجحت القوات الأمنية في توجيه ضربة ناجحة إلى مزرعتين من أجل إيجاد قيادات الإرهاب بناء على المعلومات التى حصلت عليها الأجهزة الأمنية من القيادي أبو عمار، بعدما تم القبض عليه، إلا أنهم لم يجدوا القيادات.

وتمكن الضابط خالد "آسر ياسين" من خلال استخدام ذكائه فى حيلة طبقها بالتعاون مع صيدليات فى القبض على إرهابي بعدما أبلغت الطبيبة عن اختطافه لسيدة استغاثت منه، وهو ما حدث بالفعل.

أحداث مشوقة فى سابع حلقات «الكتيبة 101» و«جعفر العمدة» و«الكبير أوى»

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القنوات الناقلة لمسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل “الكتيبة 101” الحلقة  السابعة عبر قناة ON الساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا.

كما يعرض أيضا عبر شاشة قناة “ON Drama” الساعة 7 مساء.

ويعرض ايضًا عبر قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة يعاد 3 والنصف فجرًا، وأيضًا 3 والنصف عصرًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويضم مسلسل الكتيبة 101 نخبة كبيرة الممثلين ومن بينهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغني، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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