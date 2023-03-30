«طلاب من أجل مصر» بجامعة أسيوط ينظمون 10 حفلات إفطار جماعي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تنظيم 10 حفلات إفطار جماعي بأرض المخيم الكشفي خلال شهر رمضان الفضيل، والتي ينظمها أسرة طلاب من أجل مصر لزملائهم طلاب الجامعة، وذلك في إطار الدور الخيري والمجتمعي لأسرة طلاب من أجل مصر، والذي تحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لتنفيذه.

وأشار إلى أن برنامج حفلات الإفطار الجماعي تمتد فى الفترة من 2 وحتى 17 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يتسع كل حفل لنحو 200 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي دعمه الكامل للأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم.



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن حفلات الإفطار الجماعي من المقرر انطلاقها لطلاب كليات الهندسة وطب الأسنان والطب البشري، والثانية لطلاب التربية والزراعة والتربية للطفولة المبكرة، والثالثة لطلاب الحقوق والحاسبات والمعلومات، والرابعة لطلاب التجارة وتكنولوجيا صناعة السكر، وأضاف أن حفلات إفطار.



وتتضمن حفلات الأسبوع التالي، حفل افطار لطلاب الخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والعلوم، تليها التمريض والصيدلة، تليها التربية الرياضية والطب البيطري، ثم طلاب الآداب والفنون الجميلة، ويشهد الأسبوع الثالث حفلي إفطار لطلاب الأنشطة، مشيراً إلى أن حفلات الإفطار تتضمن أمسيات ثقافية وفنية للترويح عن الحاضرين في أجواء من الألفة والمحبة تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن هذا يأتي في إطار دعم الطلاب والحرص علب مشاركتهم في جميع المناسبات الدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، وحرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب والاستماع إلى رغباتهم.