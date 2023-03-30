«جعفر العمدة» الترند رقم 1 فى الإمارات

تخطى مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان حدود الانتشار في مصر، وبدأت تظهر أصدائه في الوطن العربي، متصدرًا "الترند" في بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات.

وتصدر مسلسل "جعفر العمدة" نسب المشاهدة في دولة الإمارات، وجاء العمل بالمركز الأول ضمن 10 أعمال هي الأعلى مشاهدة في دولة الإمارات، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرض مسلسل "جعفر العمدة" على قناة "دي إم سي" حصريًا خلال الموسم الرمضاني، وهو العمل الوحيد الذي تم الانتهاء من تصويره قبل حلول الشهر المبارك بأسبوع، إذ بدأ تصويره من فترة طويلة قبل حلول الشهر.

المسلسل هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، فسبق وتعاونا خلال مسلسل الأسطورة الذي حقق نجاح شديد في العام 2016 وكذلك مسلسل البرنس خلال العام 2020.

ومسلسل جعفر العمدة يضم باقة من النجوم منهم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.

وتدور أحداث المسلسل داخل حي السيدة زينب حول تاجر يمتلك شركات للمقاولات اسمه جعفر العمدة متزوج بثلاث سيدات، ويتم اختطاف ابنه منذ 19 عامًا بعد ولادته مباشرة، ثم يقابل زينة وتبدأ الأحداث في تسارع الوتيرة والصراعات داخل عمله وبحثًا عن نجله.