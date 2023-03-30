الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة سائق ضبط بحوزته كمية من «الحشيش» في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بتأجيل محاكمة سائق، لجلسة دور الانعقاد المقبل، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 24303 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ك.س.ك" سائق ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار تم الانتقال إلى تواجد المتهم الذي كان مستقلا سيارة، فتم ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوالين بلاستيكيين وبفض الاول عثر بداخله علي عدد 249 طربة حشيش وبفض محاويات الجوال الثاني عثر بداخله على عدد 250 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت أنه المواد المضبوطه لمخدر الحشيش وتبين أنها وزنت 1460,1 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لاجراء محاكمته.

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