«كتف في كتف».. توزيع 38 ألف وجبة ساخنة و12 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنوفية

دشّن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، فعاليات مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف» بالتعاون مع جمعية «صنّاع الحياة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة على المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مسؤول جمعية «صناع الحياة» بالمنوفية، عدد من المتطوعين، رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية، اصطفاف سيارات المبادرة والتي تستهدف توزيع (12) ألف كرتونة مواد غذائية و(38) ألف وجبة غذائية ساخنة لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بواقع (1200) وجبة يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل تلك الفئات ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وقدّم محافظ المنوفية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته الشاملة لتنفيذ أكبر مبادرة حماية اجتماعية «كتف في كتف»، مؤكدًا على أن المبادرة أعطت نموذجًا إنسانيًا فريدًا في التكافل والتلاحم لتؤكد علي أن الجميع يقف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات والصعوبات، مثمنًا كل الجهود المتطوعة بالمبادرة والتي تبرهن مدى التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بهدف تأصيل مفاهيم التكافل الإجتماعي ودعم الأسر الأشد احتياجًا.

وفي ذات السياق، سلّم محافظ المنوفية 35 تروسيكلًا لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا وذلك ضمن مشروع "رزق حلال" لتنمية المشروعات الصغيرة والمقدم من مؤسسة "صنّاع الحياة" للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين المستوى المعيشي.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ على تبنيه كل المبادرات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم في توفير فرص عمل جادة للشباب، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لتوفير جيل من المستثمرين الشباب، مثمنًا الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية «صنّاع الحياة» في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة، موجهًا القائمين علي الجمعية بعقد لقاء عاجل بهم الأسبوع القادم لبحث سبل التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة الخيرية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأشار مسؤول جمعية صناع الحياة بالمنوفية إلي أن الجمعية لديها (10) مقرات رئيسية ومجهزة بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة وبمشاركة (1000) متطوع لضمان الوصول للأسر الأكثر إستحقاقاً بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة ، لافتاً الي أن الجمعية تقدم العديد من الأنشطة والخدمات الخيرية من خلال فريق طلاب الجامعات والشباب لدمجهم في العمل التطوعي .