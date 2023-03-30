بعد تحديد كولر الراحلين.. إدارة الأهلى تطالب التعاقدات بتسويق اللاعبين فى الميركاتو الصيفى

كشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة بنادي الأهلي كلفت أمير توفيق مدير التعاقدات بضرورة تسويق اللاعبين المرشحين للرحيل وغربلة الصفقات الجديدة التي تم عرضها علي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكان كولر منح الضوء الأخضر لرحيل كل من، البرازيلي برونو سافيو والموزمبيقي لويس ميكيسوني والكونغولي والتر بواليا بشكل نهائي بجانب أيمن أشرف رغم محاولات لجنة التخطيط لتقريب وجهات النظر والصلح بينهما.

كما قرر السويسري الاستغناء عن خدمات شادي حسين ومحمد فخري وكريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى استمرار إعارة مصطفي سعد ميسي ومحمد مغربي لمدة موسم آخر سواء مع سموحة أو أي فريق آخر يختاره اللاعبان نهاية الموسم الجاري من أجل الحصول على الفرصة كاملة في المشاركة.

مران الأهلي| تدريبات بدنية واستشفائية لرباعي الفريق

أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن رباعي الفريق محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم خاض جلسات استشفائية في الجيم.

وأوضح أبوعبلة أن الرباعي شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ثم استكمل المران بفقرات تدريبية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد للاعبين من الجهاز الفني بعد عودتهم إلى القاهرة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الرباعي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم الخميس.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون وانتظام لاعبي الفريق الدوليين بعد العودة من مالاوي وزامبيا.

ومن المقرر أن ينتظم الثنائي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج لاعبا الفريق الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.