الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ كلية التربية بحصولها على الاعتماد البرامجي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية لحصول قسمي علم النفس التربوي والتربية الخاصة على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية للجودة والاعتماد. 

كما قدم الشكر للدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض والدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات على الزيارات الناجحة لفريقي الاعتماد والجودة للكليتين متمنيا أن تُتوج تلك الزيارات بالحصول على الاعتماد للمرة الثانية لكلية التمريض والمرة الأولى لكلية الحاسبات .

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيد خالد سويلم أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.

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