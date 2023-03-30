الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 88 مخالفة تموينية بنطاق 5 مراكز فى البحيرة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملات على الأسواق والمخابز  البلدية بمراكز  “دمنهور - أبوحمص - كفر الدوار - ادكو - حوش عيسى”.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط  100 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، و300 كرتونة ورق تصوير مجهول المصدر، 15 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى مدعم، و20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بدائرة مركز شرطة دمنهور.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 محاضر لإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، و11 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وذلك بدائرة مركز شرطة إدكو. 

كما تم ضبط 78 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، ومحضر لمحطة تمويل سيارات تدار بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

والتحفظ على المضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

20 محضر إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الأسعار الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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