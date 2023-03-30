الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تطهير جميع مآخذ محطات القنطرة غرب

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن الانتهاء من جميع أعمال تطهير مآخذ المحطات بالقنطرة غرب، من الحشائش العالقة والمخلفات من الترعة، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة بنطاق إقليم القناة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، كما تم تغيير الجزء المتهالك من خط المياه الرئيسي أسفل كوبري السلام.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير مآخذ مياه جميع محطات القنطرة غرب، منها محطة مياه الكيلو 19 والتي تعمل بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه قرية النصر والتي تعمل بطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب، ومحطة مياه أبوخليفة الصغيرة والتي تعمل بطاقة تصميمية 6 ألاف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الرياح والتي تعمل بطاقة تصميمية 6 ألاف متر مكعب يوم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن عمليات تطهير مأخذ المحطات فى إقليم محافظات القناة، تشمل عدة مراحل منها إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة كل محطة، والتى كانت تؤثر على سحب المياه، والهدف من تلك الأعمال هو ضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تغير الجزء المتهالك لخط المياه الرئيسي قطر 600 مم بطول 50 متراً أسفل كوبري السلام، والواصل من محطة القنطرة غرب الكبرى والمغذي لقرية السلام، والروضة، ونمرة 4 ، والمناطق المجاورة لتك القري، كما تم الانتهاء من عمل صيانة شاملة لطلمبات المياه العكرة بمحطات القنطرة، كما تم الانتهاء من أعمال النظافة العامة ودهان جميع المحطات بالقنطرة، وذلك حفاظا علي الشكل والمظهر العام.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيي وعمال الشركة انتقلوا فورا تلقيهم عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة لخطوط مياه الشرب، خلال لـ 24 الماضية وتم الانتهاء منها في مدة زمنية وجيزة، منها أصلاح 4 بوصة بمنطقة قرية النصر، وإصلاح كسر في خط 8 بوصة بمنطقة قرية الحجاز، وإصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة 11 بالقنطرة غرب، وإصلاح خط 300 مم علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام مدينة فايد.

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