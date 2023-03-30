حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالبحيرة

قرر المستشار طارق الجندي، رئيس نيابة مركز شرطة وادي النطرون، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد له في المواعيد القانونية وذلك على خلفية اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بقطعة من الحجارة على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قام بالاستيلاء على مبلغ مالي، بعض المتعلقات الشخصية، خاصين بالمجنى عليه" تاركًا نجل المجنى عليه بجواره.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبجواره طفل بطريق الضبعة بدائرة المركز.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة إلى تحديد هوية "المتوفي" وتبيّن أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وأن الطفل المُشار إلية نجله، وأن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن مرسى مطروح، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات مالية بينهما، وحال قيام المجنى عليه بمطالبته بسداد مبلغ مالي مدين له به، حدثت مشادة بينهما قام على أثرها المذكور بالتعدي على المجني عليه بقطعة من الحجارة على رأسه حتى فارق الحياة، ثم قام بالاستيلاء على "مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية "خاصين بالمجنى عليه" تاركاً نجل المجنى عليه بجواره ،كما قام بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية ، وأرشد عن المتعلقات المستولى عليها.

وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز شرطة وادى النطرون تقرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.