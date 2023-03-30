الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوادى الجديد» تطرح أسماكًا طازجة للمواطنين بسعر 22 جنيهًا

سمك بلطي
سمك بلطي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة "البلطي" بأسعار مخفضة واردة من مفيض توشكى يصل سعرها إلى 22 جنيهًا، عبر منافذ الوحدة المخصصة لبيع المنتجات الغذائية المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر الواحاتية.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن استمرار الوحدات المحلية بالمراكز في طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكل المراكز.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التموين بالوادي الجديد على استمرار افتتاح معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية واللحوم في المعارض حتى آخر شهر رمضان، وفتح المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه جرى تنفيذ معرض رمضان بكل مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير كل المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية وطرحها للجمهور بالمعارض ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضًا مع توفير منتجات الخضروات والفاكهة وأيضًا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد بيان المديرية استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، وطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.

محافظة الوادي الجديد الاسماك الطازجة البلطي بأسعار مخفضة منافذ السلع الغذائية الأسر الواحاتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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