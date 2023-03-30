الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض الحرارة يعد أمرًا طبيعيًا في هذا الوقت من العام؛ لأن فصل الربيع يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تنخفض درجات الحرارة وترتفع بشكل كبير في اليوم الواحد والأسبوع الواحد، وهذا ما نشهده خلال هذه الأيام.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد شهدت انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة منذ الأمس، وهذا ما يُتوقع أن يستمر على مدار الـ48 ساعة المقبلة، لأن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها.

وتابعت: «يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي يساعد بشكل كبير على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعدنا على انخفاض درجات الحرارة، وهناك نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، ودائمًا نشاط الرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض في درجات الحرارة وبرودة الطقس أكثر من القيم التي نتوقعها».

وواصلت: «اليوم الخميس، سنشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة عن الأمس، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية وستكون اليوم 21 درجة، وبالتالي سنشعر بالأجواء الربيعية على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها لأقل من 20 درجة مئوية».

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