استعدادًا لحصاد القمح.. محافظ أسوان يوجه بتقديم تسهيلات للمزارعين

استمع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لعرض من مدير عام التموين المهندس خالد أبوالقاسم حول الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم حصاد القمح، والذى تبدأ بشائره في أسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظرًا لطبيعة الطقس الحار بها.

كما اطلع المحافظ على الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية وبيان بالمساحات المنزرعة بالقمح، بالإضافة إلى موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كل السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتذليل أى معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، بجانب تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية.

وشدد على ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعي.

من جهته، أوضح المهندس خالد أبوالقاسم، بأنه تمت معاينة المواقع التخزينية من صوامع وبناكر وشون وهناجر، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الكميات الموردة من القمح، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد، ولاسيما أن إجمالى الكميات التى تم توريدها فى الموسم السابق 2022 وصلت إلى 153 ألفًا و486 طنًا.

وأضاف مدير عام التموين، أن إجمالي المستهدف توريده من القمح لهذا العام يصل إلى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع، منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 آلاف و820 فدانًا تقريبًا سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعى باستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعين.