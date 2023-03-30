الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات من ميدان محطة مصر وسط الإسكندرية

متابعة ميدان محطة
متابعة ميدان محطة مصر وإزالة الإشغالات

شن حي وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي، كما تم الدفع بحملة لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر ومحيطه لمنع عودة الإشغالات والسيطرة على المداخل بمشاركة شرطة المرافق. وذلك استجابة لشكاوي المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور، وفتح الشوارع أمام المارة.

وتابعت الحملة العمل بنقاط التمركز خلف المول الحضارى بمحطة مصر، وشوارع ابن الخطاب، الخديوى، سلامة حجازى، الميرغنى، كنج عثمان، الخازن، وإسماعيل مهنا، أمام مستشفى أحمد ماهر، وذلك للسيطرة على تلك المناطق ومنع عودة الإشغالات.

كما جابت حملة الإشغالات شوارع: المحور، قنال السويس، البطالسة، أسفل كوبري محرم بك، الجواهر، الأمير حسين، مسجد ابوزيد،  جلال الدسوقي، إبراهيم حسنى، صفيه زغلول، سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، عمر لطفى، بورسعيد، لاجيته، الأندلس، أفلاطون، ومسجد رمضان يوسف.

وأسفرت الحملات عن رفع 65 حالة إشعال و35 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية، بالإضافة إلى استمرار التمركزات بمحيط ميدان محطة مصر لمنع عودة الإشغالات.

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حي وسط الاسكندريه متابعة التمركزات ميدان محطة مصر حى وسط إزالة الاشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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