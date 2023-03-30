الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. وزير الأوقاف فى ضيافة «صالون الغورية»

مختار جمعة
مختار جمعة

يحل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في ضيافة أولى أمسيات "صالون الغورية"، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري بالحسين.

يأتي ذلك فى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له، والتي تبدأ من التاسعة مساء كل يوم. يدير الصالون الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني.

في سياق متصل، يستضيف قصر الأمير طاز- الشيخ محمود التهامى وليلة جديدة من ليالى الإنشاد الدينى تتضمن مجموعة من أشهر أشعار الصوفية منها: "أكاد من فرط الجمال"، "قمر"، "أطوف على ذاتي"، "تولى المصطفى أمري"، و"البردة".

ويقدم الفنان ماريو سعيد وفرقته ببيت العود العربي– بيت الهراوي، باقة مختارة من مؤلفاته ومعزوفات موسيقية لكبار الملحنين، منها شقاوة (ماريو سعيد)، فجر (ماريو سعيد)، الطريق إلى شقلاوة (نصير شمه)، تعاليم حورية (نصير شمه)، رمادى (نصير شمه)، مداعبة موسيقية (جورج ميشيل)، رأفت الهجان (عمار الشريعي) وميدلي لرياض السنباطي وسيد درويش.

وفي مركز إبداع بيت السحيمى تقدم فرقة "صحبة السمسمية" بقيادة الفنان أحمد عشري مجموعة من أشهر أغانى تراث السمسمية – بورسعيد- منها: "ياسمسمية"، "آه يا لالي"، "يا دنيا سمعاني"، "عم ياجمال"، "زارني المحبوب"، "إحنا البمبوطية"، "الليلة ليلة جميلة"، "أنا كلت شبار"، "أنا استعنت باسم الكريم"، تكونت الفرقة عام 2015 لنشر تراث السمسمية داخل وخارج مصر.

وفى قصر الأمير بشتاك يقدم الفنان إبراهيم راشد برنامجًا فنيًا متنوعًا ما بين الأغانى التراثية والمدائح والإنشاد الدينى مثل: "عنابي"، "سحب رمشه"، "عينى بترف"، "ياحبة عيني"، "ياللى سامعنى"، "مدد يانبي"، "رميت حمولى"، "الأرض بتتكلم عربي"، "قمر سيدنا النبي"، "مدح الحبيب"، "حلوين من يومنا والله".

ويُعرض بمركز طلعت حرب الثقافى مسرحية "الأراجوز" بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، تأليف "راندا إبراهيم"، إخراج "محسن عزب"، أشعار "فوزى المليجى"، موسيقى وألحان "وائل عوض"، ديكور وأزياء "إيمان الشيخ"، مسكات "مجدى ونس"، استعراضات "أشرف فؤاد". بطولة نخبة متميزة من الفنانين منهم "محمود عامر"، "عادل خلف"، "مجدى عبيد"، "عادل ماضى"، "محمد خليل"، "حمزة عبدالله"، "فوزى المليجى".

يدور العرض في إطار حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز، وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها التمثيل والاستعراض والغناء في جو شيق للطفل والأسرة، كما يرسخ العرض لعدد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة لدى الطفل.

الدكتور محمد مختار جمعة في ضيافة صالون الغورية أهم فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم عامر التوني بيت العود

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