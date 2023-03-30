الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تحذيرات «الأرصاد».. عاصفة ترابية مع رياح باردة تجتاح أسوان (صور)

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

اجتاحت عاصفة ترابية مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، صاحبتها رياح سريعة باردة ومحملة بالأتربة، ما أدى إلى اختفاء أشعة الشمس وتلبد السماء بالغيوم مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل نسبي، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة.

وبالرغم من العاصفة الترابية التي شهدتها مدينة أسوان، إلا أن الحركة المرورية في الشارع تسير بشكل عادي، والوضع مستقر حتى الآن، ولم يتم رصد أي خسائر إثر التغيرات في حالة الطقس.

وجريت التقلبات في حالة الطقس بمدينة أسوان، صباح اليوم، بشكل مفاجئ، حيث امتلأت وتصاعدت في الشوارع واختفت أشعة الشمس، وظهر ذلك بوضوح في المناطق الجبلية والمرتفعة، ولكنها لم تؤثر على الحركة المرورية بالشوارع والطرق، ومازال الوضع مستقرًا.

كانت أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس، محذرة فيه وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حتى الجمعة المقبل، وأن البلاد تشهد أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وتابع خبراء الأرصاد الجوية أنه بداية من يوم السبت وحتى الثلاثاء تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا على درجات الحرارة يبلغ ذروته يومي الإثنين والثلاثاء، وترتفع الحرارة ما بين 17 و18 درجة، لتصبح الأجواء حارة على كل أنحاء البلاد ثم تعاود انخفاضها مرة أخرى.

وعن حالة الطقس الخميس 30 مارس، تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد نشاط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (4:3 متر)، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (70:60 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (4.5:3 متر).

أما عن حالة الطقس والظواهر الجوية المصاحبة لطقس الجمعة 31 مارس تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح علي مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (70:60 كم/ س)، وارتفاع الأمواج من (4:3 متر).

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
عاصفة ترابية أسوان الطقس الأرصاد تحذيرات الأرصاد رياح قوية محملة بالأتربة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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