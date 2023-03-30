الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: مستعدون للتعاون مع الجيش الروسى والتنسيق الاستراتيجى

ارشيفية
ارشيفية

أعربت وزارة الدفاع الصينية عن استعدادها للتعاون مع الجيش الروسي والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ مبادرات أمنية لتعزيز التواصل بينهما، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "تان كيفي"، في بيانٍ اليوم، إن الجيش الصيني يعتزم التعاون مع القوات المسلحة الروسية لتنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين رئيسي البلدين، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي، وإجراء مناورات ودوريات مشتركة بشكل دوري بحرًا وجوًا. 

ونوه بيان الوزارة بأن مستوى الصداقة بين الصين وروسيا يزداد قوة يومًا بعد يوم، فالعلاقات الصينية الروسية ليست تحالفًا سياسيًا عسكريًا في حقبة الحرب الباردة، إنها تتجاوز هذا النموذج من العلاقات بين الدول. 

وأضاف المتحدث أن الجيش الصيني مستعد للتعاون مع الجيش الروسي لزيادة تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجيين.

وأنهى الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي زيادة إلى روسيا استمرت مدة 3 أيام، عقد خلالها شي والوفد المرافق له اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسئولين في روسيا، في نهاية الزيارة تم توقيع وثيقتين وهما: وثيقة تهدف لتعميق العلاقات الروسية الصينية وخطة لتطوير التعاون الاقتصادي حتى العام 2030.

وزارة الدفاع الصينية الجيش الروسي تان كيفي الجيش الصيني روسيا الصين

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بعد الفاصل

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