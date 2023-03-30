خماسية مكررة والانسحاب من كأس الرابطة.. حصاد الأهلي في مارس 2023

«لا تنازل عن استمرار الانتصارات والوصول للقمة مهما بلغت الصعوبات والعقبات»، هذا ما سار عليه الأهلي، خلال مارس 2023.

على مدار الشهر، خاض المارد الأحمر، العديد من المواجهات الصعبة والقوية سواء على المستوى المحلي والإفريقي، وجاءت نتائجه خلالها كما تمناها عشاقه ومسؤولوه، إلا أن كارثة صنداونز ستظل عالقة في الأذهان.

وتستعرض لكم «الدستور»، في التقرير التالي كشف حساب الأهلي محليا وقاريا خلال مارس 2023

الاحتفاظ بالقمة

بهدفين مقابل هدف، واصل الأهلي الاحتفاظ بقمة الدوري، عقب فوزه المهم على نظيره المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ولا يزال يمتلك الأهلي، أربعة مواجهات أخرى مؤجلة، أمام كل من حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش على الترتيب، في الجولات الـ16 و18 و21 و22.

الأهلي والمقاولون العرب

خماسية مكررة

بخماسية مقابل هدفين، تعرض المارد الأحمر للسقوط المدوي مجددا على يد صنداونز الجنوب إفريقي، بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية 2023.

وتعد هذه النتيجة نسخة مكررة، من هزيمة الأهلي أيضا من الفريق ذاته في نسخة 2019، لكنها كانت بخماسية نظيفة.

خماسية جديدة

الانسحاب من كأس الرابطة

قرر مسئولو النادي الأهلي، الانسحاب من كأس بطولة الرابطة في نسختها الثانية، لتقرر رابطة الأندية المحترفة، صعود المصري البورسعيدي لدور الثمانية بدلا منه، واعتبار المارد الأحمر مهزوما بنتيجة 3/0.