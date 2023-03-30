رئيس مدينة السادات: تنفيذ 3200 وحدة سكنية بمبادرة «سكن لكل المصريين»

أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تفاصيل تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقال المهندس أشرف فتحي، إن مشروع المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية لمنخفضي التكاليف يتضمن تنفيذ 3200 وحدة سكنية، والتي تشمل تنفيذ مساحة وحدات 90 مترا وأخرى 75 مترا.

وأفاد رئيس جهاز السادات، بأنه يتم فيها إنشاء 1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا بحى النور، وكذا تنفيذ عدد 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا بحى الفردوس، وكذا تنفيذ عدد 180 وحدة سكنية نموذج 2 غرفة وصالة بمساحة 75 مترا بحى الفردوس.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على الشركات المقاولات المتخصصة والمنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بنهو الأعمال من تشطيب الواجهات وأعمال الطرق الداخلية وأعمال الكهرباء واللاند سكيب للمشروع والالتزام بالتوقيتات المحددة المتفق عليها والتأكيد على مطابقتها المواصفات الفنية عند تنفيذ الأعمال.