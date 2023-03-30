نصائح البابا تواضروس للتعامل مع ذوي الهمم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء أمس، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية.

وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

استكمل قداسته سلسلة «محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة»، وتناول جزءًا من الأصحاح التاسع في إنجيل معلمنا يوحنا (الأعداد من 1 إلى 7).

وأشار إلى موضوع الأحد القادم وهو «أحد المولود أعمى»، وموقف الأسرة من أحد أعضائها الذي لديه إعاقة ما، وكيف ينظر العالم إلى هؤلاء «القادرون باختلاف»، وما هي نظرة الكتاب المقدس لهم، من خلال:

١- شعور الأسرة والمحيطين به بالحزن والأسى.

٢- التزام الدولة بتوفير الإمكانيات لهم.

٣- نظرة الكتاب المقدس له "لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ" (يو ٩: ٣)، من خلال:

- أنه يمكن استخدامهم ونجاحهم برغم إعاقتهم.

- قدراتهم المتميزة.

- تحديهم للواقع.



ثم طرح قداسة البابا تساؤلًا: ماذا نفعل عندما يسمح الله بوجود هذا الإنسان في الأسرة؟

١- قبول عطية الله في داخلنا وبدون تذمر، "الَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، بَلْ سَيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَةِ أَيْضًا الْمَنْفَذَ" (١كو ١٠: ١٣).

٢- التفكير بطريقة إيجابية بصبر ورضا، والسعي لمعرفة هدف الله ومعرفة رسالة هذا الإنسان في الحياة، وما يستطيع أن يُقدمه، "لأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا يَقْدِرُ أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ" (عب ٢: ١٨).

٣- الشكر وعدم التذمر، والثقة أنها رسالة من الله لهذه الأسرة، وأن الله يتمجد في هذا الإنسان، "لاَ هذَا أَخْطَأَ وَلاَ أَبَوَاهُ، لكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ" (يو ٩: ٣).

٤- الفرح بأنها عطية من الله، ومسؤولية أرسلها للأسرة لتستطيع أن تُقدم خدمات للآخرين، "لِكَيْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِيمَانِكُمْ، وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ الْفَانِي، مَعَ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِالنَّارِ" (١بط ١: ٧).

قداسة البابا يكرم الحاصلة على ذهبية مسابقة "سحر الصداقات"

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني الطالبة ميرال نبيل لحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقة "سحر الصداقات" التي أقيمت في دولة أذربيجان عام 2022.

جاء ذلك خلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعن الفائزة قال قداسته:

"ميرال نبيل نسيم نوار سعد، ١٤ سنة من كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون بالقاهرة، وهي في مدرسة نوتردام بالزيتون بنات، فازت في مسابقة "سحر الصداقات" في دولة أذربيجان (من دول آسيا) حصلت على المركز الأول على مستوى العالم وحصلت على الميدالية الذهبية اشترك أكثر من ٤٠٠٠ متسابق في الرسم على مستوى العالم."