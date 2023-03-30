الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الصينى يدعو لرفض العقوبات الأحادية وسياسة الكتل المتصارعة

لي تشيانج
لي تشيانج

أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، اليوم الخميس، رفض بلاده سياسة تشكيل الكتل المتصارعة.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني، في كلمة بمناسبة حفل افتتاح منتدى منطقة بواو الآسيوية، أن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول، مضيفًا: نحن بحاجة إلى العمل معًا وتعزيز التضامن للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين. 

وشدد "تشيانج" على ضرورة دعم المبادرة العالمية "الصينية" في مجال الأمن، ومقاومة إساءة استخدام العقوبات الأحادية، ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنية خارج الحدود، مؤكدًا أنه يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معًا من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي.

كما أكد رفض بلاده سياسة الكتل المتصارعة، عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين هذا الطرف أو ذاك.

- الخارجية الصينية تدعو أمريكا للتوقف عن التدخل في شئون الدول الأخرى

وفي وقت سابق، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن التدخل في شئون الدول الأخرى بذريعة ما يسمى بالديمقراطية.

وتابعت: لقد صرحت الصين مرارًا وتكرارًا بموقفها بشأن ما يسمى بـ"قمة الديمقراطية"، فيما تتجاهل الولايات المتحدة أوجه القصور لديها، وتعقد مرة أخرى ما يسمى بـ"قمة الديمقراطية" تحت شعار الديمقراطية المفترضة، وتنسج بشكل علني خطوطًا أيديولوجية، تدفع نحو الانقسام في العالم، وتدوس روح الديمقراطية.

وشددت الدبلوماسية على أن عالم اليوم لا يحتاج إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة الديمقراطية الزائفة، بل يحتاج إلى تطبيق الديمقراطية الحقيقية، ورفض الديمقراطية الزائفة، وإلى تعزيز دمقرطة العلاقات الدولية.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ منتدى منطقة بواو الآسيوية المجتمع الدولي الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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