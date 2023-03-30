الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طن الأحمر بـ230 ألف جنيه.. أسعار النحاس اليوم

النحاس
النحاس

يعد النحاس من المعادن الهامة والتي يسعى الكثيرون إلى معرفة أسعارها بشكل يومي، حيث يدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الذهب، وقد شهدت أسعار النحاس استقرارًا مؤخرًا.

ونستعرض في السطور التالية أسعار النحاس الجديد" الأصفر والأحمر" وأسعار النحاس الخردة اليوم الخميس 30 مارس في بورصة المعادن، والتي جاءت كالتالي

- أسعار النحاس الأحمر والأصفر الجديد

شهدت أسعار طن النحاس الأحمر استقرارًا اليوم لتسجل 230 ألف جنيه في بورصة المعادن.

بينما استقرت أسعار طن النحاس الأصفر لتسجل 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع ما بين 180 و297 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر الرفوف من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

- أسعار النحاس الخردة اليوم

سجلت أسعار النحاس الخردة، اليوم، سعر 100,000 جنيه للطن في بورصة المعادن اليوم.

وبلغت أسعار النحاس الأحمر الخردة الخشن ما بين 157 و160 جنيهًا للكيلو في بورصة المعادن اليوم.

فيما تراوحت أسعار النحاس الأحمر الخردة الناعم ما بين 145 و155 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وبلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 إلى 165 جنيهًا في بورصة المعادن اليوم.

وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات في بورصة المعادن اليوم.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر أسعار طن النحاس الأصفر أسعار النحاس الخردة اليوم الخميس طرق تلميع النحاس والحفاظ عليه كيلو النحاس اليوم في بورصة السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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