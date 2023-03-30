نفحات رمضان.. الحركة التشكيلية تشهد انتعاشة بمختلف الاتجاهات الفنيّة

يشهد شهر رمضان المبارك انتعاشة ملحوظة في الحركة التشكيلية التي على إثرها تقام العديد من المعارض التشكيلية الجامعة للفنانين من مختلف الاتجاهات الفنية احتفاء بالشهر الكريم، والتي تسهم في تقديم صور فنية متنوعة تعكس زخم الطقوس الرمضانية وخصوصية الثقافة العربية.

وحي الخط العربي

ثمة اهتمام خلال الشهر بالمعارض الفنية التي تركز على الخط العربي، ومنها المعرض الجماعي الذي حمل عنوان "وحي الخط العربي"، والذي افتتحهجاليري "ديمي"، وضم أعمال الفنانين أحمد فهد، إسماعيل عبده، أنتونيلا ليوني، عادل محمد، مجدي عبدالعزيز، مجدي هليل، محمد الدمراوي، مصطفى عبدالرحيم، هبة حلمي.

يحوي المعرض مجموعة من لوحات الخط العربي تحاكي روحانيات الشهر عبر الخط العربي الذي يمتلك سحرًا نابعًا من قدرته على التحوير والتشكيل والتطويع واختزان طاقات كامنة وعلاقات تشكيلية.

وتقدم الأعمال الفنية مفاهيم جديدة من خلال التنوع في أساليبها ورؤيتها وأنساقها الجمالية ودلائلها والتي تأتي بأنماط معاصرة تشمل الهندسي والتجريدي والزخرفي.

كان الفنان يسري المملوك قومسيير المعرض قد أوضح أن معرض "وحي الخط العربي" يضم نخبة من الفنانين المبدعين من أجيال مختلفة إيمانا بأهمية هذا الفن التراثي والحيوي المتجدد، واستلهامًا لأحد أهم فنوننا الحضارية العظيمة.

في السياق ذاته، يأتي معرض "رمضانيات" للفنان التشكيلي أحمد الجيلاني، والذي افتتح في فرع ثقافة بورسعيد وضم 50 لوحة فنية بالخط العربى الحر تعبر عن شهر رمضان المبارك، بالإضافة بعض من الآيات القرآنية، والحكم الشعبية بالقلم الأسود والرصاص.

شهد افتتاح المعرض مدير عام ثقافة بورسعيد جيهان المالكي، وعدد من الفنانين التشكيليين والإعلاميين من بورسعيد.

نفحات رمضانية

من المعارض الأخرى التي يشهدها هذا الشهر معرض "نفحات رمضانية" الذي يقيمه مركز طلعت حرب التابع لصندوق التنمية الثقافية، والذي افتتح أمس الأربعاء ويستمر حتى 16 من الشهر المقبل.

ومن ضيوف شرف المعرض الفنانة إكرام محمد عمر والدكتور مجدي عبد العزيز ويشارك فيه آلاء إبراهيم هاشم، إيمان أنيس، دعاء خليل، رانيا علام، رجب عبد الفتاح، سماء يحيى، سمر حسنين، شرين جواد، فادي قدسي، محمد عبد الجليل، محمد عبود، ناهد بابا، هدى شاهين.

ومن الأعمال المقدمة، تطرح ضيفة شرف المعرض الفنانة إكرام عمر أعمالًا لا تخلو من السحر الصوفي والإيمان الخالص ارتكازًا على روح الطبيعة وسحرها الخاص، فيما تستوحي الفنانة إيمان أنيس أعمالها من قصيدة للحلاج بعنوان "إذا هجرت" لتقدم عملين لها في المعرض.

رمضان في مصر

في الإطار ذاته، يأتي المعرض الجماعي الذي نظمه جاليري نوت، والذي ضم أعمال عدد كبير من الفنانين، المعبرة عن الروح الشعبية المصرية والطقوس المصرية الخاصة، ويستمر حتى 20 من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تفتتح قاعة دروب معرض بعنوان “رمضان في مصر" في 2 إبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.