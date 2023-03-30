محمود كامل رئيسًا للحريات وعبدالحفيظ للتدريب.. استكمال تشكيل لجان الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الثاني مساء الأربعاء 29 مارس 2023 برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس؛ محمد خراجة وجمال عبدالرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبدالرءوف خليفة ومحمد الجارحي.

وناقش مجلس النقابة استكمال تشكيل هيئة المكتب واللجان، وقرر ما يلي:

1- السكرتير العام جمال عبدالرحيم

2- أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية: محمد خراجة

3- وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد: هشام يونس

4- وكيل النقابة للتسويات وتطوير المهنة والتدريب: محمد سعد عبدالحفيظ

5- وكيل النقابة ورئيس لجنة التشريعات: إبراهيم أبوكيلة

6- وكيل النقابة ورئيس لجنتي الشئون العربية والمتابعة وعضو لجنة القيد: حسين الزناتي

7- وكيل النقابة للحريات ورئيس اللجنة الثقافية والفنية: محمود كامل

8- وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا: محمد يحيى يوسف

9- رئيس لجنة الإسكان وعضو لجنة القيد الاستئنافي: عبدالرءوف خليفة

10- رئيس لجنتي المرأة والنشاط وممثل النقابة بصندوق التكافل والسكرتير العام المساعد: دعاء النجار

11- رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية وممثل النقابة بصندوق التكافل: محمد الجارحي

كما قرر المجلس إرجاء اختيار رئيس لجنة المعاشات وعضو بلجنة القيد الابتدائي وعضو بلجنة القيد الاستئنافي وتشكيل هيئة التأديب الابتدائية إلى اجتماعه القادم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء السبت 1 أبريل 2023.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كشوف البطالة ووضع الضوابط اللازمة لصرفها تتكون من الزملاء (جمال عبدالرحيم – هشام يونس – محمد خراجة – دعاء النجار – محمد الجارحي).



فيما أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين عن أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين وجه الدعوة لنقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين لحضور الاحتفال الذى يقام بدار النقابة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 4 أبريل المقبل بمناسبة مرور 82 سنة على إنشاء النقابة في 31 مارس 1941.

نقباء الصحفيين السابقون الزملاء الأساتذة:

1. جلال عارف

2. ممدوح الولي

3. يحيى قلاش

4. عبدالمحسن سلامة

5. ضياء رشوان

أعضاء المجالس السابقون الزملاء الأساتذة:

1. محمد عبد الجواد/وكيل النقابة

2. عبده مباشر/ وكيل النقابة

3. أمينة شفيق/ سكرتير عام النقابة

4. أسامه سرايا/ أمين صندوق النقابة

5. محمد سلماوى/عضو مجلس النقابة

6. محمد عبدالقدوس/ وكيل النقابة

7. سناء البيسى/ عضو مجلس النقابة

8. محمد حسن البنا/عضو مجلس النقابة

9. محمود معروف/عضو مجلس النقابة

10. على هاشم/ سكرتير عام النقابة

11. حاتم زكريا/ سكرتير عام النقابة

12. محمد نجم/عضو مجلس النقابة

13. صلاح عبد المقصود/ وكيل النقابة

14. حسن الرشيدي/ عضو مجلس النقابة

15. أسامه الغزالي حرب/ عضو مجلس النقابة

16. حمدين صباحى/ عضو مجلس النقابة

17. كارم محمود/ سكرتير عام النقابة

18. مجدى أحمد حسين/ عضو مجلس النقابة

19. أحمد موسى/ عضو مجلس النقابة

20. رفعت رشاد/ عضو مجلس النقابة

21. إبراهيم منصور/ عضو مجلس النقابة

22. جمال فهمي/ وكيل النقابة

23. أحمد النجار/ عضو مجلس النقابة

24. علاء ثابت/ عضو مجلس النقابة

25. هاني عمارة/ عضو مجلس النقابة

26. عبير السعدي/ وكيل النقابة

27. خالد ميرى/ وكيل النقابة

28. علاء العطار/عضو مجلس النقابة

29. أسامة داود/ عضو مجلس النقابة

30. حنان فكرى/ عضو مجلس النقابة

31. محمد شبانة/ سكرتير عام النقابة

32. أبوالسعود محمد/ عضو مجلس النقابة

33. عمرو بدر/ عضو مجلس النقابة

34. حماد الرمحى/ عضو مجلس النقابة