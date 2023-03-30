الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص تحت عجلات قطار الإسماعيلية

جثة
جثة

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه بعد أن صدمه قطار بمنشية الشهداء على مزلقان عبدالحكيم عامر بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد  بورود بلاغ من مرفق الإسعاف باصطدام قطار بشخص بمنشية الشهداء على مزلقان عبدالحكيم عامر بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث وتم نقل الجثة الى مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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