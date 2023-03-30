الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع كهربائى صدمته سيارة فى بولاق الدكرور

مصرع كهربائي
مصرع كهربائي

شهدت منطقة بولاق الدكرور مصرع كهربائي أثناء عبوره الطريق، بعد أن صدمته سيارة ملاكي بمنطقة بولاق الدكرور قبل مدفع الإفطار بدقائق قليلة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى القوس الغربي اتجاه الوراق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة تاجر 50 سنة اصطدم بكهربائي 45 سنة أثناء عبوره نهر الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

بولاق الدكرور مصرع كهربائي سيارة ملاكي حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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