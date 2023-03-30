هل يجوز إخراج زكاة الفطر للوالدين والزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب

كشف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر للوالدين، ردًا على سؤال أحد المتصلين.

وقال خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، إن الزكاة للأب والأم لا تجوز لأنها لا تعطى للأصول ولا للفروع، و"الأصل هما الأب والأم، والفرع الابن والبنت"، مؤكدًا أنهم لو كانوا محتاجين فينفق عليهما خارج الزكاة.

وأشار إلى أن الزوجة لا يجوز إخراج الزكاة لها لأنها ممن تجب عليه نفقتها.

وعن ختم القرآن بالحفظ خلف من يقرأ، أكد أنها طريقة لقراءة القرآن وتسمى بالتلقين، خاصة أن السائل كفيف وله أجرها عند الله.

مقاطعة الوالدين

كما رد على سؤال المتصل حول مقاطعة الوالدين بسبب خلافات مع الأشقاء، قال لا تترك الفرص للشيطان لأن النفس الأمارة بالسوء موجودة لتفسد الأجواء الرمضانية بين الأسر، مشيرًا إلى أن وجوده مع إخوته يزيل الجفاء بينهم.