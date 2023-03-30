الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حي ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وسجل 2130 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب العالمي في ظل قوة جديدة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يسجل 102.365، بارتفاع نسبته 0.25%، وتسجل أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1,965 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1962 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1980 دولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30-3- في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

سعر الدهب اليوم 

 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,389 جنيها، وشراء 2,434 جنيها.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,190 جنيها، وشراء 2,231 جنيها.
  • الدهب عيار 21: بيع 2,090 جنيها، وشراء 2,130 جنيها.
  • الدهب عيار 18: بيع 1,791 جنيها، وشراء 1,826 جنيها.

ارتباك غير مبرر في أسعار الذهب اليوم

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  • الذهب عيار 14: بيع 1,393 جنيها، وشراء 1,420 جنيها.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,194 جنيها، وشراء 1,217 جنيها.
  • الأونصة: بيع 74,285 جنيها، وشراء 75,706 جنيهات.
  • الجنيه الذهب: بيع 16,720 شراء 17,040 جنيها.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,388,571 شراء 2,434,286 جنيها.

سعر السبائك و الجنيه الدهب 

  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 18490 جنيها
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18275 جنيها
  • جنيه ذهب الملكة إليزابيث عيار 21: 18535 جنيها
  • ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 4620 جنيها
  • نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 9160 جنيها
  • سبيكة 5 جرام Swiss Gold : 13070 جنيها
  • سبيكة 2.5 جرام Swiss Gold : 6575 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 : 262060 جنيها
  • سبيكه سويسرى بامب وزن 50 جرامًا عيار24: 131405 جنيهات
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هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

الذهب الجنيه الدهب سعر السبائك سعر الدهب الدهب عيار 21 الدهب عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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