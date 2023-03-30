سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حي ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وسجل 2130 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب العالمي في ظل قوة جديدة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يسجل 102.365، بارتفاع نسبته 0.25%، وتسجل أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1,965 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1962 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1980 دولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30-3- في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,389 جنيها، وشراء 2,434 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,190 جنيها، وشراء 2,231 جنيها.

الدهب عيار 21: بيع 2,090 جنيها، وشراء 2,130 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,791 جنيها، وشراء 1,826 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,393 جنيها، وشراء 1,420 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,194 جنيها، وشراء 1,217 جنيها.

الأونصة: بيع 74,285 جنيها، وشراء 75,706 جنيهات.

الجنيه الذهب: بيع 16,720 شراء 17,040 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 2,388,571 شراء 2,434,286 جنيها.

سعر السبائك و الجنيه الدهب