سعر الذهب اليوم الخميس 30-3-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حي ارتفع الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، وسجل 2130 جنيهًا للبيع، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب العالمي في ظل قوة جديدة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يسجل 102.365، بارتفاع نسبته 0.25%، وتسجل أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1,965 دولار للأوقية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1962 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1980 دولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 30-3- في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
سعر الدهب اليوم
- الذهب عيار 24: بيع 2,389 جنيها، وشراء 2,434 جنيها.
- الذهب عيار 22: بيع 2,190 جنيها، وشراء 2,231 جنيها.
- الدهب عيار 21: بيع 2,090 جنيها، وشراء 2,130 جنيها.
- الدهب عيار 18: بيع 1,791 جنيها، وشراء 1,826 جنيها.
- الذهب عيار 14: بيع 1,393 جنيها، وشراء 1,420 جنيها.
- الذهب عيار 12: بيع 1,194 جنيها، وشراء 1,217 جنيها.
- الأونصة: بيع 74,285 جنيها، وشراء 75,706 جنيهات.
- الجنيه الذهب: بيع 16,720 شراء 17,040 جنيها.
- الكيلو الذهب: بيع 2,388,571 شراء 2,434,286 جنيها.
سعر السبائك و الجنيه الدهب
- جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 18490 جنيها
- جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18275 جنيها
- جنيه ذهب الملكة إليزابيث عيار 21: 18535 جنيها
- ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 4620 جنيها
- نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold : 9160 جنيها
- سبيكة 5 جرام Swiss Gold : 13070 جنيها
- سبيكة 2.5 جرام Swiss Gold : 6575 جنيها
- سبيكة ذهب عيار 24 : 262060 جنيها
- سبيكه سويسرى بامب وزن 50 جرامًا عيار24: 131405 جنيهات