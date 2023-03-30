الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات «دمياط - المنصورة» والعكس فى شهر رمضان

قطار
قطار

يتساءل عدد كبير من المواطنين على مواعيد قطارات الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، وخاصة خطة المنصورة - دمياط، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد تلك القطارات خلال شهر رمضان.

 

 

مواعيد قطارات المنصورة - دمياط:

 

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 05.35 صباحا.

 

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 06.25 صباحا.

 

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة 07.10 صباحا.
 

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.35 صباحا.
 

- قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحا.

 

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.
 

- قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

 

- قطار رقم 941 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 05.15 صباحا.

 

- قطار رقم 965 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 07.20 صباحا.

 

 

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرا.

 

 

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا.
 

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 مساء.
 

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساء.
 

- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

قبل ما تسافر اعرف مواعيد قطارات دمياط - المنصورة والعكس فى شهر رمضان قبل ما تسافر اعرف مواعيد قطارات دمياط - المنصورة والعكس فى شهر رمضان مواعيد قطارات الوجه البحري مواعيد قطارات دمياط المنصورة والعكس فى شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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